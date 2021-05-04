Hindistan'da hayvanat bahçesindeki 8 aslan koronavirüse yakalandı

Hindistan'daki Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük, iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

8 Asiatic lions test positive for Covid-19 in Hyderabad zoo, reports @Ashi_IndiaToday https://t.co/t9OkgsEzJ9 — Shiv Aroor (@ShivAroor) May 4, 2021

​Merkez, hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.