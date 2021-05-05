Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den evlilik kararı

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 2019'da nişanlandığı ve çocuğunun babası olan Gayford ile nikah masasına oturma kararı aldı. Ülkede aralık- şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde planlanan düğünün tam tarihi ise henüz açıklanmadı.

Suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olarak tarihe geçen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern evlilik hazırlıklarına başladı.

Seçildiği dönem dünyanın en genç başbakanı unvanını alan ve koronavirüsle mücadelesiyle de göz dolduran kadın lider, nişanlısı Clarke Gayford ile yazın nikah masasına oturmayı düşünüyor. Coast Radio'ya kanalına konuşan Ardern, Gayford ile sonunda nikah tarihini netleştirdiklerini söyledi. Ardern, gelin bekarlığa partisi için ise fazla yaşlı hissettiğini anlattı.

New Zealand PM Ardern plans summer wedding - media reports https://t.co/OX4MSB9bd3 pic.twitter.com/ICsqwvvnJi — Reuters (@Reuters) May 5, 2021

​40 yaşındaki Ardern, Mayıs 2019'da uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı 44 yaşındaki Gayford ile nişanlandı. Çiftin, yerli Maori dilinde 'aydınlık aşk' anlamına gelen Neve Te Aroha adlı 2 yaşında bir kızları var.

Yeni Zelanda, Güney Yarımküre'de bulunduğundan yaz mevsimi aralık- şubat arasını kapsıyor.

After two years of engagement Jacinda Ardern and Clarke Gayford have set a date for their wedding.



Here comes six months of relentlessly positive coverage to try and score an invite! 💌🙋https://t.co/pwKBfoaLpo — Ben McKay (@benmackey) May 4, 2021

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