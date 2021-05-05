Güney Kore: Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca-Oxford aşısı tek dozda bile etkili

Güney Kore, 60 yaş ve üzeri kişilerde AstraZeneca ve Pfizer aşılarının tek dozunun dahi yüksek oranda etkili olduğunu açıkladı. Kore Hastalık Kontrol ve Engelleme Kurumu'nun (KDCA) paylaştığı verilere göre Pfizer'ın BioNTech firmasıyla geliştirdiği koronavirüs aşısı, ilk doz yapıldıktan en az 2 hafta sonrasında hastalığın yayılımını engellemede yüzde 89.7 etkili. Oxford Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen AstraZeneca aşısı için de bu oran yüzde 86.
Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, "Ülkemizde koronavirüsten ölenlerin yaklaşık yüzde 95'i 60 yaş ve üstü kişiler. Aşılar bu kişiler için riski büyük ölçüde azaltacak" mesajı verdi. Özellikle AstraZeneca ile bağlantılı olarak kan pıhtılaşması gibi yan etkiler nedeniyle aşı olmaya çekinenlere de seslenen Yoon, "Kan pıhtılaşması da dahil yan etki görülmesi çok düşük ihtimal ve yan etkiler tedavi edilebilir" dedi.
Nüfusun yüzde 6.7'si aşılandı
52 milyonluk nüfusunun yüzde 6.7'sini aşılayan Güney Kore, eylüle kadar yüzde 70'i aşılamayı, kasıma kadar da sürü bağışıklığına ulaşmayı hedefliyor.
'Koronavirüsün grip gibi endemik olma ihtimali çok yüksek'
Ancak Kovid-19 Kontrol Merkezi Klinik Komitesi Başkanı Oh Myoung-don, nüfusun yüzde 70'ine bağışıklık kazandırmanın toplumsal bağışıklık hedefine ulaştırmayacağını söyledi.
Başkent Seul'de önceki gün düzenlenen basın toplantısında konuşan ve İngiliz bilim insanlarının, tek doz aşının Kovid-19'a karşı yüzde 38 ila 49 oranında koruma sağladığına dair çalışmalarına atıfta bulunan Oh, toplumsal bağışıklığın, aşıların, virüse ikinci kez yakalanmayı önlediği zaman sağlanabileceğini söyledi.
Oh, birçok etkenin göz önüne alınarak komitenin, Kovid-19'un grip gibi endemik olma ihtimalinin çok yüksek olduğu sonucuna ulaştığını belirtti.
14 gün karantina şartı kalkıyor
Öte yandan aşının iki dozunu da olan, negatif koronavirüs testi sunabilen ve semptom göstermeyen Güney Koreliler, yurt dışından döndüklerinde 14 günlük zorunlu karantinaya girmek zorunda olmayacak.
Toplam vaka sayısı 124 bin 945
Dün gece itibarıyla ülkede 676 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle toplam sayı 124 bin 945'e ulaştı. Toplam ölüm sayısı ise 1847.
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