Caparov: Kırgızistan, sınır bölgeleri konusunda yaşanan ihtilafları yıl sonuna kadar çözmeyi hedefliyor

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, komşu ülkelerle sınır bölgeleri konusunda yaşanan ihtilafları yıl sonuna kadar çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Devlet Başkanı, yeni anayasayı imzaladığını da duyurdu.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre Caparov, Kırgızistan Anayasa Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Caparov, "Komşu ülkelerle sınırların belirlenmesi sorununa on yıllardır çözüm bulunamadığını biliyoruz. Komşu ülkelerle sınırda yaşanan sorunları bu yıl çözme hedefi koyduk" dedi.

Kırgızistan'ın komşu ülkelere su kullanımı gibi zorlu konularla da ilgili olmak üzere sınırda ekonomik ve kültürel bağların geliştirilmesini, bir dizi ülkeler arası proje, ulaşım koridorları ve hava ulaşım koridorları önermeyi planladığını anlatan Caparov, 'önde gelen ve somut dış ekonomi projesi' olarak nitelediği Avrasya Ekonomi Birliği'yle işbirliğine devam edeceklerinin altını çizdi.

Yeni anayasa imzalandı

Kırgızistan Devlet Başkanı, 11 Nisan'da yapılan referandum sonucu kabul edilen yeni anayasayı imzaladığını da duyurdu.

Caparov, "Yeni anayasa, ülkemize yönelik güncel meydan okumalar dikkate alınarak yazıldı. Anayasa, halkça önem verdiğimiz değerleri ve toplum olarak hedeflediğimiz idealleri yansıtıyor. Anayasanın halkımızın çıkarlarına başarılı şekilde hizmet edeceğinden ve Kırgızistan'ın etkili şekilde gelişmeye devam etmesini sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

'Tacikistan sınırındaki sakinler evlerine dönüyor'

Bu arada Batken Bölge İdaresi Sözcüsü Çolpan Berdikulova, Tacikistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle tahliye edilen bölge sakinlerinin evlerine dönmeye başladığını belirtti.

Berdikulova, "Bölgede durum istikrara kavuştu, durum sakin, tahliye edilen kişiler evlerine dönüyor" diye konuştu.

Batken Bölge İdaresi'nin verilerine göre çatışmalar nedeniyle 60 binden fazla sakin evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.