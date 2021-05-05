Koronavirüs, Everest Dağı'nda hızla yayılıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Nepal'de yayılmasıyla birlikte, dünyanın en yüksek dağı olan Himalayalar'daki Everest'e tırmanan dağcılar arasında da virüsün hızla yayıldığı gözlemleniyor.

Kısa bir süre önce Everest Dağı'na tırmanan Norveçli dağcı Erlend Ness'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bölgede çadır kuran dağcılar arasında da virüsün yayılmaya başladığı tespit edildi.

Our #SBER #EPFL @VanishingGlaciers heroes today in the snowstorm at 4800 m altitude in the Khumbu/Everest region - still smiling! You are just amazing! The Covid-19 situation is rapidly deteriorating in Nepal, unfortunately. We will bring you back to Lausanne soon! pic.twitter.com/B8ArR4dmXJ — Tom Battin (@sber_epfl) April 29, 2021

​Bölgede bulunan yüzlerce dağcının karlı ve fırtınalı soğuk hava koşullarında enfeksiyonla mücadele ettiği belirtiliyor.

In recent weeks, several climbers have been flown out of Mount Everest Base Camp after reporting symptoms of Covid-19, then tested positive after reaching Kathmandu, the capital.https://t.co/z5gzR4sKsl — Bhadra Sharma (@bhadrarukum) May 5, 2021

​Öte yandan Nepal hükümeti konunun üzerini örtmekle suçlanıyor. Bir yıllık aradan sonra bölgede başlayan dağcılık faaliyetlerini mayıs ayına kadar sürdürmeyi planlayan hükümet, Everest ana kampında salgının yayıldığına yönelik iddiaları reddederken, şu ana kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bölgeden tahliye edilen dağcı sayısına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı.

Nepal Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkili olan Mira Acharya ise "Sadece birkaç zatürre vakası duydum. Koronavirüs vakası yok" ifadelerini kullandı.

5 Mayıs itibarıyla pandeminin başından bu yana toplam 351 bin koronavirüs vakasının kaydedildiği Nepal'de, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 3 bin 500'e yaklaşmış durumda.