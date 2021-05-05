ABD, Afganistan'a 'güvenlik önlemleri' için ek kara gücü gönderecek

Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken ülkeye kuvvet koruma ve destek amaçlı ek asker gönderme planları yaptıklarını ve bölgedeki B-52 uçaklarının sayısını 6'ya çıkardıklarını açıkladı.

ABD, Afganistan'daki askeri varlığını çekmeye devam ederken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgedeki tedbirleri artırıyor.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, bölgedeki B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı sayısını 6'ya çıkardıklarını ifade etti.

Daha önce 4 uçağın bölgeye intikal ettiği açıklanmıştı.

Ülkedeki çekilme sürecinde kuvvetlerin güvenliği açısından alınan tedbirlere değinen Kirby, "Ek kara gücü göndermek için planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Çekilmenin güvenli olmasından emin olmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirten Kirby, ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı'nın uhdesinde gerekli kabiliyetlerin bulunduğunu ifade etti.