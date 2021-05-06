Hindistan hükümeti koronavirüsü görmezden gelmeye devam ediyor: 134 milyar rupilik başbakanlık konutu inşasına onay

Sağlık sistemi çökerken, her gün küresel çapta vaka ve ölüm sayısı rekorlarının kırıldığı Hindistan'da Başbakan Modi liderdiğindeki Hint hükümetinin 134 milyar rupilik konut inşası projesini onaylaması tepkilere neden oldu.

Hindistan'da koronavirüsün çifte mutasyona uğramış yeni varyantının yayılmasına rağmen hem kalabalıklar eşliğinde seçim mitingleri düzenleyen hem de milyonların katıldığı dini festivallerin düzenlenmesine izin veren Başbakan Modi, halkın tepkisini çeken yeni bir skandala daha imza attı.

Salgın süresince sağlık için çok düşük meblağlar harcayan ve binlerin ölümüne neden olan Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümeti, bu hafta başkent Yeni Delhi'nin kalbinde 134 milyar rupi'ye mâl olacak devasa bir başbakanlık konutunun inşasını onayladı.

Thousands Dying Of Covid While PM Modi "Building New House": Congress https://t.co/L6TAwe0NRj pic.twitter.com/RYyvbAZMAq — NDTV News feed (@ndtvfeed) May 4, 2021

​Modi’nin büyük başbakanlık konutu, hükümetin önümüzdeki yıl 15 Ağustos’a denk gelecek olan Hindistan’ın 75. Bağımsızlık Günü’ne kadar yeni bir parlamento kompleksi inşa etmeye yönelik 2.8 milyar dolarlık projesinin bir parçası. Proje kapsamında, bir zamanlar İngiliz hükümdarlar için iktidar merkezi olan Delhi'de tarihi binalar da dahil olmak üzere çeşitli yapıların yıkılması ve yeniden inşası da planlanıyor.

'Temel hizmet' olarak adlandırılan ve 2019'da duyurulan proje, muhalefet partileri, tarihçiler, mimarlar ve eski bürokratlar tarafından hem hafıza mekanlarını silme girişimi olarak eleştiriliyor hem de Modi'ye krematoryumlardan yükselen dumanlar durmaksızın devam ederken bile pandemiyi hala hafife aldığı için tepki yağıyor.

'Başbakan'ın egosu insanların hayatlarından daha büyük'

Kongre lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda projeye karşı çıkarak, "Başbakan'ın egosu insanların hayatlarından daha büyük" dedi.

Kongre başkanı sözcüsü Randeep Surjewala da Hintçe bir tweet'te, "Her gün binlerce insan korona kurbanı oluyor ve 'Fakir' kendisi için yeni bir ev inşa ediyor?" mesajı paylaştı.

'Halkın nefesi kesilirken sultan kalesini inşa etmekle meşgul'

Kongre sözcüsü Shaktisinh Gohil ,se düzenlediği basın toplantısında, "Halkın nefesi kesilirken sultan kalesini inşa etmekle meşgul" diye konuştu.

Modi'te tepki gösteren vatandaşlar ise "Bu parayla kaç tane aşı dozu satın alabileceklerini bir düşünün. Ama Sayın Başbakan'ın önceliği, konağının inşası" ifadelerini kullanıyor.

Hindistanlı sosyal medya kullanıcıları ülkedeki Kovid-19 felaketinin sorumlusu olarak Modi'yi işaret ederek #ResignModi (#Modiİstifa) etiketi ile paylaşımlarda bulunuyor.

Öte yandan, dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumundaki Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi, ün gün önceki eyalet seçimlerinde yenilgi aldı. Hindistan Halk Partisi (BJP) art arda üçüncü defa sandıktan yenilgi ile çıktı.