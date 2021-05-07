'Japonya, AstraZeneca ve Moderna aşılarını 20 Mayıs'ta onaylayabilir'

Japonya hükümetinin, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarını 20 Mayıs gibi erken bir tarihte onaylayabileceği bildirildi.

Nikkei'de yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ilaç şirketleri AstraZeneca ve Moderna tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını 20 Mayıs gibi erken bir tarihte onaylayabilir.

Haberde, yetkililerin konuyu görüşmek üzere söz konusu tarihe yakın bir zamanda toplantı düzenlemeyi planladığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da şimdiye dek yalnızca Pzifer-BioNTech aşısı acil kullanım onayı almıştı.

Diğer aşılar için onayların bu ay içinde gelmesi bekleniyor, ancak şimdiye dek resmi ağızdan herhangi bir tarih açıklanmadı.

Daha önce Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Tokyo Olimpiyatlarının başlamasından önce, haziran ayına kadar tüm ülke için yetecek miktarda aşı tedarik edileceği sözünü vermişti.