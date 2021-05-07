Kazakistan'da uçan balon yüzünden 4 bin kişi elektriksiz kaldı.

Kazakistan'da bir işadamına ait uçan balon nedeniyle 4 bin kişi elektriksiz kaldı.

İddiaya göre, dün yaşanan olayda Çimkent'te yaşayan işadamı, kendisine ait sıcak hava balonunu temizlerken kontrolünü kaybetti ve balon uçarak elektrik hatlarına çarptı.

Şehrin enerji ve kamu hizmetleri departmanına göre yaklaşık 4 bin abone elektriksiz kaldı.