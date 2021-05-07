Kremlin: Rusya ve Özbekistan, Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'in, Tacikistan-Kırgızistan sınırındaki durumu istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdiklerini duyurdu.