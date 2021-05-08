Hindistan'da iki aslan koronavirüse yakalandı

Hindistan'da yer alan bir safari parkında yaşayan iki aslanın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Etawah Safari Parkı'nda yaşayan iki aslanın yüksek ateş belirtisi göstermeleri üzerine yapılan test sonucunda koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, izolasyona alınan aslanların sağlık durumlarının iyi olduğnu ve düzenli olarak takip edildiklerini söyledi.

Geçen hafta da, Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde, 8 Asya aslanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Etawah Safari parkı, Hindistan'ın 2011 nüfus sayımına göre 200 milyon kişinin yaşadığı Uttar Pradesh eyaletinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı.