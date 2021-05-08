Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul yakınında bombalı saldırı: 40 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bulunan bir okul yakınında meydana gelen bombalı saldırı neticesinde çoğu öğrenci olmak üzere 40 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, başkent Kabil'in batısında bulunan ve Şiilerin yaşadığı Daşt-i Barçi semtindeki Seyid el-Şahda okulu yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bilgisini veren Aryan, patlamada yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Reuters'a konuşan bir kaynak, ölen ve yaralananların çoğunun öğrenciler olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Gulam Dastigar Nazari, öfkeli kalabalıkların ambulanslara saldırdığını ve sağlık çalışanlarını darbettiğini söyledi.

🇦🇫[FLASH] Une explosion a eu lieu à #Kaboul en #Afghanistan près d’un lycée pour filles. Le bilan actuel est de 25 morts et 52 blessés dont des enfants. (TOLO news) pic.twitter.com/oWNbNiv8YV — La Plume Libre (@LPLdirect) May 8, 2021

Nazari, bölge sakinlerine ambulansların bölgeye serbest girişine izin vermeleri çağrısı yaptı.

Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Taliban, yaptığı açıklamada saldırıyla bir ilgisi olmadığını ifade ederek, olayı kınadı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Afganistan Misyonu ise, açıklamasında "Kabil'deki Daşt-i Barçi bölgesinde yapılan korkunç saldırı, alçakça bir terör eylemidir" denildi.