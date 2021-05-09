Myanmar'da isyancılar polis karakolunu ateşe verdi

Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Chin eyaletinde, darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Chinland Savunma Kuvvetleri, bir polis karakolunu ateşe verdi.

Myanmar Now sitesine konuşan Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) sözcüsü, eyalete bağlı Surkhua kentinde bulunan bir polis karakoluna dün sabah baskın düzenlediklerini açıkladı.

Baskın sırasında karakolda bulunan 11 polis ve 4 askerin kaçtığını iddia eden yetkili, karakoldaki mühimmatı ele geçirdikten sonra binayı ateşe verdiklerini ifade etti.

CDF'nin iddialarına karşı Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.

Chinland Savunma Kuvvetleri, 1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.

Darbe karşıtı 2 silahlı grup, Myanmar ordusuna karşı ittifak kurdu

Öte yandan Myanmar'ın Kayin eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan, darbe karşıtı bir diğer silahlı grupile güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan ANC lideri Min Tun, 7 Mayıs'ta Kayin eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde, Myanmar ordusuna ait askeri üssü ele geçirirken, KNLA militanlarının yardımını aldıklarını belirtti.

ANC lideri Tun, Myanmar ordusuna karşı artık KNLA ile birlikte hareket edeceklerini kaydetti.