Taliban, 3 günlük bayram ateşkesi ilan etti

Afganistan'da ABD ile imzalanan barış anlaşmasının ardından Afganlar arası müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmalar yürütülürken, Taliban ülke genelinde Ramazan Bayramı nedeniyle 3 günlük genel ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Taliban, Afganistan genelinde Ramazan Bayramı süresince 3 günlük genel ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, "Halkın daha huzurlu bir bayram ortamı geçirmesi adına mücahitlerimize operasyonları durdurma talimatı verildi" ifadelerine yer verilirken, 'kendilerine yönelik bir saldırı düzenlenmesi durumunda karışık verileceği' vurgulandı.

Açıklamada ateşkesin Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacağı ve 3 gün süreceği kaydedildi.

Directives to Mujahideen by the Leadership of Islamic Emirate concerning a three-day Eid ceasefire https://t.co/KQyNx5BgTk pic.twitter.com/BRytlqM9lt — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 9, 2021

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