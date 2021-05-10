Afganistan'da otobüse bombalı saldırı: En az 11 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde bir otobüste meydana gelen patlamada en az 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var.

Geçen hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir ortaokul girişinde meydana gelen patlamayla kan gölüne dönen Afganistan, yeni haftaya da saldırıyla başladı.

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde Pazar gecesi bir otobüs bombalı saldırıya uğradı. Yetkililer, en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada onlarca insanın da yaralandığını açıkladı.

ABD'nin 11 Eylül tarihinde askerlerini çekeceğini açıklamasıyla Afganistan'da şiddet son bir hafta içinde tırmandı. Geçen hafta Kabil'deki bir ortaokulun girişine düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca sivil de yaralanmıştı.