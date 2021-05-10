Çin'de 3 leopar safari parkından kaçtı: Yetkililer halktan gizledi

Çin'in Zhejiang eyaletindeki safari parkında bulunan 3 leopar, tutuldukları safari parkından kaçtı kaçtı. Park yetkililerinin, bir hafta önce kaçan leoparlar konusunda kamuoyunu yeni bilgilendirdikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine yetkililer açıklamada bulunarak özür diledi.

Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou’nun güneybatısında bulunan safari parkından bir hafta önce 3 leopar kaçtı. Fuyang Bölge Hükümeti tarafından oluşturulan arama ekipleri, saatler süren operasyon sonucu 2 leoparın bulunduğunu ifade etti. Üçüncü leopara hala ulaşılamadığı, ekiplerin Hangzhou kenti ve çevresinde dronelarla arama yaptıkları ifade edildi.

Asya basınındaki haberlere göre, Hangcou sakinlerinin 4 Mayıs'ta leopar gördüklerine dair yetkilileri bilgilendirmesinin ardından safari parkından leoparların kaçtığının anlaşıldığı ve arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Bu arada Çin medyasındaki haberlerde de dün bir leopara ait olduğu düşünülen pençe izlerine rastlanmasının ardından çalışmalara, motorlu paraşütler, köpekler ve insansız hava araçlarının dahil edildiği bilgisine yer verildi.

5 kişi gözaltına alındı

Yerel yetkililer, leoparların 1 hafta önce kaçtıklarının düşünüldüğünü söyledi. Yetkililer, konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında aralarında park müdürünün de olduğu 5 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Park yönetimine tepki

Diğer yandan, sosyal medya kullanıcıları, park yönetimine hayvanların kaçışındaki sorumsuzlukları ve halkı konuyla ilgili bilgilendirmeyerek tehlikeye attıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir leoparın çay tarlasında diğerinin de yerleşim bölgesinde gezindiği görüldü.

Özür dilediler

Diğer yandan,'ndan yapılan açıklamada,ve bu nedenle paniğe yol açmamak için leoparların kaçışının açığa çıkarılmadığı belirtildi. Açıklamada, halkın zamanında bilgilendirilmemesi nedeniyle özür dilendi.

Safari parkı yetkilileri, leoparların kaçtıklarına ilişkin bilgiyi erkenden paylaşmadıkları için özür diledi. Parktan yapılan açıklamada, "Olayın açıklanmasının paniğe neden olacağından endişeliydik. Eleştirileri içtenlikle kabul ediyoruz" denildi.

Yetkililer, bölge halkına kaçan leopara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hangcou Safari Parkı, geçici olarak ziyarete kapatıldı. Ülkenin doğusunda bulunan ve 200 hektarlık alana kurulu olan Hangcou Safari Parkı'na, turistler yoğun ilgi gösteriyor.