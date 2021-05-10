Hindistan'da Kovid-19 hastalarına inek idrarı ve gübresi verilen 'tedavi merkezi' kuruldu

Koronavrüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da çok sayıda kişinin Kovid-19'dan inek idrarı ve sütünden oluşan bir karışım içerek uzak durmaya veya kurtulmaya çalıştığı belirtiliyor. Son olarak Hintli milletvekili Surendra Singh, sosyal medya hesabından inek idraı içtiği bir video paylaştı.

Hindistan'ın Tetoda köyündeki bir inek barınağında Kovid-19 merkezi kuruldu. Merkezde, kökeni Hint altkıtasına dayanan bir alternatif tıp sistemi 'Ayurveda' uygulanıyor. Normal tedavinin yanı sıra, hastalar inek sütü ve idrarından yapılan karışımlarla 'tedavi ediliyor.' Bazı hastalar ayrıca bağışıklığı arttırdığına inanılan inek dışkısını vücutlarına sürüyor.

To boost their immunity, cow worshippers are experimenting with cow-based therapy at a cowshed (gaushala) in SGVP Gurukul, Ahmedabad, in Gujarat: Divya Bhaskar



In this therapy, they first drink one glass of fresh gaumutra (cow urine), it says.



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​Vedalakshana Panchgavya Ayurved isimli merkezde çalışan Mohan Jadhav, 'tedavi' sürecini gazetecilere şöyle anlattı:

"Kovid-19 semptomları olan hastaları tedavi etmek için inek idrarından ve bazı bitkilerden oluşan 'gau tirth' karışımını kullanıyoruz. Sonra bir öksürük tedavisi var ve burada inek idrarı bazlı ilaç kullanıyoruz. Ayrıca inek sütünden hazırlanan bir bağışıklık güçlendiricimiz olan 'chawanprash' var."

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 50 kişilik kapasitesi olan merkezin 40 yatağı dolu. Sputnik International'a konuşan Dr. Ajay Dimri, Ayurveda'nın dayandığı herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını belirterek, "Ancak hasta doğrudan hayvanlarla temas etmemelidir. Kovid-19'un hayvanlarda yayıldığını doğrulayan herhangi bir çalışma olmasa da tedbir olarak doğrudan temastan kaçınmalıyız. Buradaki tedavi, ilaçlı tedavinin yerini alamaz. Ancak Kovid-19 tedavisinde beslenme alışkanlıkları önemli rol oynar ve eğer bir hasta organik ve doğal gıda alıyorsa herhangi bir zararı olmaz" dedi.

Hint vekil koronavirüse çare olarak inek idrarı içti

Öte yanda, Hint milletvekili Surendra Singh de inek idrarının koronavirüsten diyabete kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek sosyal medya hesabından idrar içtiği bir video paylaştı.

Videoda, "Bunu suyla karıştırıp aç karnına içmelisiniz. Üstelik bu karışımı tükettikten yarım saat sonra hiçbir şey içmeyin" diyen Singh, şişelenmiş versiyonlarının piyasada olduğunu belirterek "Bu karışım sıvı ya da kapsül şeklinde de satışta" ifadelerini kullandı.

#WATCH | BJP MLA Surendra Singh in UP's Ballia claimed drinking cow urine has protected him from coronavirus. He also recommended people to 'drink cow urine with a glass of cold water'. (07.05)



(Source: Self made video) pic.twitter.com/C9TYR4b5Xq — ANI UP (@ANINewsUP) May 8, 2021

​Geçen mart ayında da ülkede bir grup Hindu, Koronavirüs'ü uzak tutacağına inandıkları için inek idrarı içme partisi düzenlemişti.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı 400 binin üzerinde seyrediyor.

Sağlık sisteminin tamamen çöktüğü ülkede, ölüm ve vaka sayıları rekor kırıyor.

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede vatandaşlar ölen yakınlarını kendi imkanlarıyla yakarak son yolculuğuna uğurlamak zorunda kalıyor.