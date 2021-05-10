Hindistan'da Kovid-19’dan ölenlerin cansız bedenleri Ganj Nehri kıyısına vurdu

Hindistan'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, zor günlerin yaşandığı ülkede Ganj Nehri'nde Kovid-19’dan ölenlerin cansız bedenleri kıyıya vurdu.

Bodies of suspected COVID-19 victims found floating in Ganges in Bihar https://t.co/gYtJdciZV9 #Bihar — Oneindia News (@Oneindia) May 10, 2021

​Bihar bölgesinde yer alan Chausa köyünün Ganj Nehri kıyısına Kovid-19’dan hayatını kaybeden yaklaşık 40 ila 45 kişinin cansız bedeninin vurduğu belirtildi. Chausa köyü yetkililerinden Ashok Kumar, "Yaklaşık 40-45 ceset yüzerken görüldü" dedi.

'5 ila 7 gündür suyun içindeler'

Başka bir yerel yetkili ise, “Şişmiş durumdalar ve en az 5 ila 7 gündür suyun içindeler. Nereli ve hangi kasabalı olduklarını soruşturmamız gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

Yerel halk ise, cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığını iddia etti.

Avukat Ashwini Varma yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Bir cesedi yakmak neredeyse 30-40 bin Hindistan rupisi tutuyor. Bu nedenle durumu kötü olan kişiler cesetleri Ganj Nehri'ne atmayı tercih ediyor. Sokak köpekleri, Kovid-19 kurbanlarına ait olabilecek cesetleri yiyor. Aynı zamanda bu da virüsü yayacak" dedi.