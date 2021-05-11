Çin'de 1950'li yıllardan bu yana en düşük nüfus artışı

Çin nüfusu, beklendiği üzere modern sayıma geçildiği 1953'ten beri en düşük büyümeyi gösterdi. 2010'daki son sayımda 1.34 milyar olan nüfus 2020'de 1.41 milyara çıktı. Sonuçlarda sevindiren nokta ise genç nüfustaki artış.

Nüfusunu gençleştirmek için tartışmalı 'tek çocuk' politikasını 2016'da terk edip ailelere 2 çocuk yapma hakkı tanıyan Çin, 7. kez yaptığı ve 2010-2020 arasını kapsayan nüfus sayımında beklediği sonuca henüz tam anlamıyla ulaşamadı. Çin anakarasında 2010'da 1.34 milyar olan nüfus yüzde 5.38 artarak 1.41 milyara yükseldi. Bu da modern nüfus sayımına geçildiği 1953'ten bu yana en düşük oran.

There were 1.412 billion people in China last year, says the National Bureau of Statistics in its once-a-decade census report#China #ChinaPopulation #ChinaBirthRate https://t.co/U3nRLScbVz — Business Standard (@bsindia) May 11, 2021

yaklaşık 7 yüzde puan düşerken 60 yaş üzeri vatandaşların sayısı 5 yüzde puanın üzerinde. Ortalama aile büyüklüğü de 2.62 kişi. 10 yıl önce yapılan son nüfus sayımında bu sayı 3.10'du.

Nüfus sayımına Hong Kong, Makao, Tayvan ve anakarada yaşayan yabancılar dahil edilmiyor. Ülkede bugüne dek 2010, 2000, 1990, 1982, 1964 ve 1953'te nüfus sayımı yapıldı.

Sonuçlardaki olumlu görünen noktalardan biri ise çocuk sayısındaki artış. Son sayımda nüfusun yüzde 17.95'i 14 yaş ve altı çocuklardan oluşuyor iken bu oran 2010'da yüzde 16.6'ydı. 2016-2019 yılları arasında yıllık doğum oranı 2016 haricinde düşüş gösterdi. Geçen yıl Çin'de 12 milyon doğum kaydedildi. Bu sayı 2019'da 14.65 milyondu.

China 2020 Census, Reuters:



-Mainland China population +5.38% vs 2010 to 1.41 bln people (there was reporting prior to this that the population shrank)

-17.95% of Chinese piopulation was 14 or younger vs 16.6% in 2010

-13.5% of population was 65 or older vs 8.87% in 2010 — Vincent Lee (@Rover829) May 11, 2021

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Ning Jizhe, "Çin'in doğurganlık politikasında yapılan düzenlemeler olumlu sonuç verdi" dese de 'nüfusun yaşlanmasının' uzun vadeli dengeli nüfus kalkınması üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Ning'e göre Çin nüfusu bir gün zirve noktasına ulaşacak ama yakın gelecekte 1.4 milyar sayısından büyük bir farklılık göstermeyecek.

Doğum oranının düşük olmasında son yıllarda evlilik oranının düşmesi, artan yaşam masrafları ve kadınların çocuk sahibi olmak istememesi ya da anneliği ertelemesi etkili oldu. Ancak Ning'e göre bir neden de koronavirüs. 2020'de 12 milyon civarı doğum kaydedildi ki bu da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan beri kayıtlara geçen en düşün doğum oranı.

İlk kez çoğu bilginin çevrimiçi olarak toplandığı nüfus sayım sonuçlarına göre Çin toplumunda dikkat çeken bir değişiklik de kentsel nüfusun bir önceki sayımdakinden yüzde 15 artış göstererek 236.4 milyona çıkmış olması. Yani nüfusun yüzde 63'ünden fazlası kentlerde yaşıyor.

Nüfus sayım sonuçları Çinli sosyal medya kullanıcıları arasında da çok konuşuldu. Bazıları bilgiler çevrimiçi toplandığı için verilerin doğru olmadığını savundu, bazıları da aile hayatındaki zorluklara vurgu yaptı. Kullanıcılardan biri "Hayat zor. Sıradan insanların gelecek nesli erteleyerek toplum ve kendilerinin sorumluluğunu üstlenmesi iyi bir şey değil mi?" diye sordu.

Breaking News: China’s population grew at its slowest pace in decades, a census showed. It’s evidence of a looming demographic crisis. https://t.co/5ZwF0McONf — The New York Times (@nytimes) May 11, 2021

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