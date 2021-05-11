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    Kovid-19'dan ölen yakınıyla Ganj Nehri kıyısında yakılmasından önce koruyucu kıyafetler giyerek vedalaşan Hindistanlı (Uttar Pradeş, Garhmukteshwar)

    Ganj Nehri'nde onlarca ölünün yüzdüğü Hindistan'da iktidar partisi, Kovid-19 fiyaskosundan muhalefeti sorumlu tuttu

    © REUTERS / DANISH SIDDIQUI
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (788)
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    Hindistan'ın koronavirüs vaka ve ölüm rekorları kırmasına umursamaz politikalarıyla neden olduğuna yönünde hem içeride hem dışarıda eleştiri çığı altındaki Modi hükümeti, suçu muhalefete atma kampanyası başlattı. BJP lideri, Kongre liderine gönderdiği mektupta vaka patlamasından aşılama yavaşlığına dek her sorundan muhalefeti sorumlu tuttu.

    Koronavirüs pandemisinde en fazla günlük vaka ve ölüm kaydedilen ülke haline gelen Hindistan'da bunun baş sebebi olarak Başbakan Narendra Modi'nin ihmalkarlıklarına ilaveten hem eyalet seçimleri için onlarca miting düzenlemesi hem de milyonların katıldığı dini festivallere izin vermesi gösterilirken, Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) faturayı muhalefete kesti.

    Hastanelerdeki yatak ve oksijen kıtlığından hastalar ölür, krematoryumlar yetişemediğinden bulunan her açık alanda ölüler yakılır, ancak odunlar da tükendiğinden onlarca cansız beden Ganj Nehri'nde yüzerken, BJP Genel Başkanı Jagat Prakash Naddai, ana muhalefet partisi Kongre'nin Genel Başkanı Sonia Gandhi'ye federal hükümetin icraatlarına yönelik eleştirilerine yanıt niteliğinde mektup gönderdi. Eyalet seçimleri için onlarca miting düzenlemiş BJP'nin lideri, vaka sayısındaki patlamadan Kongre'nin güney eyaleti Kerala'daki kalabalık mitinglerini, aşılama kampanyasının yavaşlığından Kongre'nin eleştirileriyle halkın kafasını karıştırmasını sorumlu tuttu.

    Bir yandan tümden kapanma talep eden ana muhalefet partisini, diğer yandan bununla çelişen eylemleriyle kafa karışıklığı yaratmak ve pandemiyle mücadeleyi zorlaştırmakla suçlayan mektupta, "Pandemiye karşı mücadelede, eski Genel Başkan Rahul Gandhi dahil en üst düzey Kongre liderlerinin davranışları ikiyüzlülük ve adilik olarak hatırlanacak" iddiası dile getirildi.

    Kongre liderliği kapanma isterken eyaletlerdeki Kongre yönetimlerinin kapanmaya karşı çıktığı, merkezi hükümetin 2. dalgayla ilgili uyarılarını dikkate almayıp bunu gerekli bilgilerin kendilerine verilmemesiyle gerekçelendirdiği, başka partilerin mitinglerini eleştirirken Kerala'da devasa mitingler düzenleyip vaka sayısında artışa neden olduğu, protestoları desteklerken pandemi kurallarına uyduğunu savunduğu ithamlarını sıralayan Nadda, ikinci dalga yükselişteyken Kongre liderlerinin maske ve sosyal mesafenin umursanmadığı süper yayıcı siyasi etkinliklerde boy göstermekten mutlu gözüktüklerini iddia etti. 

    Bu sahnelerin halkın hafızasından silinmeyeceğini dile getiren BJP lideri, şubat ve mart verilerine göre Kongre'nin yönettiği eyaletlerde vaka takibi yapılmadığını ve can kaybının arttığını ileri sürüp Kongre'ye 'üyelerinin ve eyalet başbakanlarının siyasi hesaplar uğruna insanları yanlış yönlendirip panik yaratmaya son vermesini sağlama' çağrısında bulundu.

    Sonia Gandhi'nin parti toplantısında Modi hükümetini aşılama sorumluluğunu yerine getirmekle suçladığını, oysa nisanda Kongre liderlerinin aşılama kampanyasının ademi merkezileştirilmesi çağrısı yaptığını söyleyen BJP lideri, halihazırda merkezi hükümetin toplam aşıların yüzde 50'sini ücretsiz verdiği savunmasını yaptı.

    "Hindistan yapımı aşı, ulusal gurur meselesi olmalıyken, Kongre liderleri alay etmeye ve insanların kafasında şüpheler yaratmaya çalıştı. Yakın geçmişte ülkede hiç olmayan aşı tereddütlerini yüzyılda bir yaşanabilecek pandeminin ortasında aktifleştirmeye çalıştığına dair partinizin şüpheli bir sicili var" diyen Nadda, Kongre'nin davranışlarıyla sağlık çalışanlarının moralini bozduğu suçlamasını da yöneltti.

    Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin merkezi hükümeti eyaletlere yeterli oksijen tedarik etmediği için soykırımla suçladığına değinmek yerine ülkenin sağlık altyapısının yetersiz olduğu tespitini hatırlatmayı tercih eden iktidar partisi lideri, "Geçmiş 70 yılda ülke siyasetine hangi partinin hükmettiğini söylememe gerek yok" dedi.

    2014'ten beri iktidarda olan ve 2019'da yönettiği eyalet sayısı 18'e çıkan Hindu milliyetçisi BJP, dünyanın en çok kayıtlı üyesi olan partisi. Çin Komünist Partisi'nin bile BJP'nin yarısı kadar üyesi var. 

    Bihar eyaleti yetkilileri, Ganj Nehri’nde dün gece bulunan 71 cesedin eyaletteki sağlık görevlilerince incelendiğini ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediği ifade etti.

    BJP, muhalefeti suçlama kampanyası başlatırken, Ganj Nehri’nde yüzen cesetlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri yeni tepkilere yol açtı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia edilen yüzen cansız bedenler, Bihar'ın ardından Uttar Pradeş eyaletinde de bulundu. Ghazipur kentinde yaşayan Surinder isimli bir vatandaş, köylülerin ölülerini yakmaya yetecek kadar odunu olmadığını, bu yüzden ölülerini suya gömdüklerini söyledi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (788)
    Etiketler:
    Mektup, Siyasi parti, genel başkan, Sonia Gandi, Narendra Modi, Hindistan, Kongre Partisi (Hindistan), Hindistan Kongre Partisi, Bharatiya Janata Partisi (BJP)
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