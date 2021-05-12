Koronavirüsün uğramadığı dünyanın en küçük ada ülkesi, aşılamada emsal oldu: Nauru'daki tüm yetişkinlere aşı yapıldı

Dünyanın koronavirüsten azade nadir yerlerinden biri olmasına rağmen aşılama kampanyası yürüten Nauru, tüm yetişkin nüfusuna ilk doz aşıyı yaptı.

Güney Pasifik'in ücra ada ülkesi Nauru, tüm yetişkin nüfusuna Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaparak bir dünya rekoruna imza attı.

Yaklaşık 13 bin nüfusu bulunan Nauru, dünyanın koronavirüsten azade nadir yerlerinden biri olmasına rağmen başlattığı dört haftalık aşılama kampanyasında beklediğinden büyük başarı elde etti.

The tiny Pacific nation of #Nauru has congratulated itself for a “world record” #COVID19 vaccination drive which resulted in all its adult population receiving their first jab.https://t.co/zMUFjBVwvz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 12, 2021

Yabancılar dahil 7392 yetişkine, yani tahmini yetişkin nüfusunun yüzde 108'ine ilk doz aşıyı yaptığını duyuran dünyanın en küçük ada ülkesinin hükümeti, "Ulusal Koronavirüs Görev Gücü dünya rekoru niteliğindeki bu sonuçtan son derece memnundur ve Nauru'yu Kovidsiz ve Kovid'e karşı güvenli tutma çabasında üstüne düşeni yerine getiren herkese teşekkür etmektedir" açıklamasını yaptı.

Görev Gücü Başkanı Kieren Keke, 'Nauru'nun tüm yetişkin nüfusuna yetecek kadar aşı tedarik ettiği için şanslı olduğunu, ama rehavete düşülmemesi gerektiğini, adanın koronavirüsten azade kalmaya devam etmesi için sıkı şekilde test yapmaya devam edileceğini' söyledi.

Keke, "Gelen her yolcuyla Nauru'ya koronavirüsün girmesi riski vardır ve Papua Yeni Gine, Fiji ve Hindistan'daki son gelişmeler durumun ne kadar hızlı değişebildiğini göstermektedir" dedi.

Nauru, Ekim 2020'de katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğündeki Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) üzerinden AstraZeneca aşısı tedarik etmişti. Pek çok ülke kan pıhtılaşmasına yol açtığı şüphesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almış durumda.

Genelde Avustralya'nın teknelerle gelen göçmenleri zorla gönderdiği ülke olmasıyla tanınan Nauru, burada ağır şartlardaki kamplarda tutulan göçmenlerle ilgili protestolarla gündem oluyor.