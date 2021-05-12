Hindistan hükümetinden halka güvence: 5G ile koronavirüs arasında bağlantı yok, zaten bizde henüz 5G de yok

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da sosyal medyada son ölümcül dalganın 5G teknolojisinden kaynaklandığına ilişkin komplo teorileri ortaya atıldı. Hükümet, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yayımlayarak ülkede halihazırda bu teknolojinin faal olmadığını bildirdi.

Salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'da bazı vatandaşlar koronavirüsten korunmak için inek idrarı ve gübresinden medet umarken, ülkede pandemiyle savaşı zora sokacak bir komplo teorisi daha ortaya çıktı.

Sosyal medya platformlarında da 5G iletişim teknolojisinin koronavirüsü tetiklediğini öne süren mesajlar dolaşmaya başladı. Bu mesajlarda, 5G istasyonlarının test edilmesi sırasında ortaya çıkan radyasyonun havayı zehirlediği ve bu yüzden insanların nefes almakta güçlük çekip ölmelerine neden olduğu belirtiliyor.

A viral message claiming 5G radiation caused COVID is now viral with an audio clip. A man falsely claims 5G testing wasn't initiated in West Bengal due to elections, which is why deaths are higher in UP, Maharashtra. #AltNewsFactCheck | @thisisjigneshhttps://t.co/njy27iM7pc — Pratik Sinha (@free_thinker) May 8, 2021

​Söz konusu iddiaların sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında hızla yayılmasının ardından Hindistan İletişim Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında, ikinci koronavirüs dalgasının 5G mobil kulelerin test edilmesinden kaynaklandığını iddia eden yanıltıcı mesajlar dolaşıyor. Bu mesajlar yanlıştır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyuna, 5G teknolojisi ile Kovid-19'un yayılması arasında bir bağlantı olmadığı konusunda bilgilendirilmiş olmak ve bu mesajlarla yayılan söylentilerden etkinlenmemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.

Mesajların 'bilimsel temeli olmadığının' da belirtildiği açıklamada ayrıca, ülkede 5G teknolojisinin henüz bulunmadığı, test edilmeye başlanmadığı ve uzun süre böyle bir plan olmadığı da vurgulandı.

Hindistan, şubat ayında dezenformasyona sebep oldukları gerekçesiyle bazı sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması getirmeyi kararlaştırmıştı.

1.4 milyar nüfuslu Hindistan, şu anda koronavirüsten ölüm bildiren ilk üç ülke arasında yer alıyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ve hayatını kaybedenleri gömmek için yer bile bulunamayan ülkede dün yine en yüksek günlük can kaybı yaşandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 bin 421 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 205 ölüm kaydedildi.