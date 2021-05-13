Tayvan'da geniş çaplı elektrik kesintisi

Tayvan'da santrali arızasından dolayı elektrik hizmeti verilemiyor. Halktan panik yapmamalarını isteyen hükümet akşama kadar durumu düzeltmeye çalışacak.

Çin'in güneydoğusundaki ada ülkesi Tayvan'da bir elektrik santralinde yaşanan arızadan dolayı elektrik kesintisi yaşanıyor.

Hükümet, güneydeki Kaohsiung liman kentinde yer alan santraldeki arıza sonrası şebekede yeterince elektrik olmadığını ve dönüşümlü olarak kesintilere başlandığını duyurdu. Hükümet sözcüsü halktan panik yapmamalarını ve yalan bilgi yaymamalarını istedi. Hava limanı ve yüksek hızlı trenin işleyişinde ise sıkıntı görünmüyor.

Ekonomi Bakanı bu akşama kadar yeniden elektrik vermeye başlayacaklarını söyledi.

Electricity goes out across Taiwan due to power plant failure https://t.co/Yzgp7K9sg4 pic.twitter.com/fgDzAX3bNG — Taiwan News (@TaiwanNews886) May 13, 2021

​Tayvan, 2017'de 1999 yılındaki Jiji depreminden bu yana en büyük elektrik kesintisini yaşamıştı. Ada genelinde 6.68 milyon haneyi elektriksiz bırakan; evleri, ofisleri, alışveriş merkezlerini ve trafik ışıklarını karanlığa gömen kesinti yüzünden dönemin ekonomi bakanı Lee Çih-kung istifa etti.