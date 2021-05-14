Hindistan, Sputnik V aşısını kullanmaya başladı

RDIF’in açıklamasında, “1 Mayıs’ta ilk partisinin sevkiyatı gerçekleştirilen Sputnik V ile ilk aşılamalar bugün Haydarabad’da yapıldı. Aşının ikinci partisinin Hindistan’a sevkiyatının bu haftanın sonunda yapılması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.
"Today is a historical day for #India 🇮🇳 and #Russia 🇷🇺 Russia is standing together with India in this fight against COVID-19" - RDIF CEO Kirill Dmitriev on the start of #SputnikV vaccination in India pic.twitter.com/NLDhnQe78c— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 14, 2021
Sputnik V aşısı Hindistan’da 12 Nisan’da onaylanmıştı. Sputnik V aşısı şimdiye kadar 65 ülkede tescillendi.
May 13, 2021
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