Erivan’ın sınırdaki durumla ilgili KGAÖ’ye başvurmasına Bakü’den tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erivan’ın sınırdaki durumla ilgili Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çözüm sürecini siyasi zemine çekmeye çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un durumu KGAÖ’nün dönem başkanlığını yürüten Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Muhafaza Teşkilatı yönetimi, sınırda yaşanan son gerginliklerle ilgili olarak derhal bölgeye sevk edilmiş ve karşı tarafın sınır muhafızları ile görüşmeler yapılmıştır. Bayramov, bu gerginliğin siyaset ve müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycanlı sınır muhafızlarını kendi mevzilerinde bulundukları vurgulanan açıklamada, Bayramov’un Tacikistanlı mevkidaşını sınırda daha önce de bir takım ihtilafların yaşandığı, ancak anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözüldüğü konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs'ta Azerbaycan ordusunun Sünik bölgesinin sınır kesimlerinden birinde ‘sınırların netleştirilmesi için’ birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti, Ermenistan Savcılığı ise ülkenin toprak bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle ceza davası açmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Sünik bölgesindeki durumla ilgili istişarelerin başlatılması için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) resmi olarak başvurulması talimatı verdiğini kaydetmişti.