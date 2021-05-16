Ganj sularından toplanan Kovid kurbanlarına nehir kıyılarına gömülmüş yüzlercesi eklendi

Koronavirüs pandemisinde rekor vaka ve ölü sayıları eşliğinde cehennemi yaşayan Hindistan'ın ölülerin Ganj Nehri'ne bırakılması trajedisi büyüyor.

Rekor sayıda ölüler krematoryumlar yetişemediğinden bulunan her açık alanda yakılırken, yoksul kuzeyde köylülerin fahiş fiyatlara ulaşan cenaze töreni masraflarını karşılayamadıkları ve odun almaya bile paraları yetmediği için ölülerini Ganj Nehri'ne bırakması trajedisinde yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Sularından yüzlerce Kovid-19 kurbanının cansız bedenlerinin toplandığı Ganj Nehri'nin kıyılarındaki kumlarda üstünkörü kazılmış ve üzeri sarı-turuncu renkli kumaşlarla örtülmüş mezarlar da bulundu. Kovid-19 kurbanlarına ait olduğu sanılan mezarların kazılması ve ölülerin kimliğiyle ilgili soruşturma açan polis, köylülerden bilgi almak için seferber oldu.

Daha önce Hindistan'ın kuzeyindeki yetkililer, Kovid kurbanlarının yüzen cesetlerini yakalamak için Ganj Nehri'ne ağ kurduklarını söylemişti. Cipler ve teknelerle devriyeye çıkan polis de hoparlörlerden halka ölüleri nehirlere bırakmama çağrısı yapmaya başladı.

Cuma günü yağmurlar, Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde nehir kıyısına gömülen cesetleri açığa çıkardı. Son iki hafta içinde 1000'den fazla Kovid kurbanının cesedinin nehirlerden çıkarıldığı yönündeki haberlere bugün eyalet hükümeti sözcüsünden yalanlama geldi. Ancak kırsal kesimde Kovid ölümlerinin arttığına dair haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Ölülerin yakılmasına yardımcı olan yardım örgütü Bondhu Mahal Samiti'nin üyesi Rameş Kumar Singh, kırsal kesimlerde Kovid'den ölüm sayısının çok yüksek olduğunu söyledi.

Singh, yoksulların çaresizlikten ölüleri nehre bıraktığını ya da gömdüğünü, zira ne üçe katlanarak 15 bin rupiye (210 dolar) çıkan yakma töreni masraflarını ne de bulunamaz hale gelen odunlara biçilen fahiş fiyatları karşılayabildiğini belirtti.