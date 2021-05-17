Hindistan'da Apollo ve Dr. Reddy's şirketleri Sputnik V ile aşılama programına başladı

Hindistan’daki Apollo Hospitals ve Dr. Reddy’s Laboratories şirketleri Rus Sputnik V aşısı ile aşılama programı için işbirliğine koyulduklarını açıkladı.

Apollo Hospitals ve Dr. Reddy’s Laboratories şirketleri, Sputnik V ile bir aşılama programına başladı. Programın ilk aşaması kapsamında bugün Haydarabad’daki Apollo tesislerinde ilk aşılamalar yapıldı, yarın da Visakhapatnam kentindeki tesislerde aşılamaya geçilecek.

Apollo Hospitals Hastaneler Bölümü Başkanı K Hari Prasad, “Bu pilot aşama Dr. Reddy’s ve Apollo’ya mevcut ayarlamaları ve soğuk zincir lojistiğini test etme ve çalışmalara başlamak için hazırlanma olanağı verecek” dedi.

​Prasad, Sputnik V aşısı ile halkın koronavirüs aşısına erişimini kolaylaştırmak bakımından büyük katkı sunabileceklerine inandıklarını söyledi.

Aşılama programının özel sektöre açılmasının ardından, şirketin aşılama hızını artırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırdığını, hastanelerinde aşılama merkezleri kurduğunu ifade eden Prasad, “Bununla birlikte şirketlerle kendi tesislerinde aşılamayı üstlenmeleri için görüşmeler yürütüyoruz. Şu anda koronavirüs aşısını ülkenin dört bir yanında 60 yerde uyguluyoruz” dedi.

Programa daha sonra Delhi ve başka kentler dahil edilecek

Dr. Reddy’s Laboratories Genel Müdürü M. V. Ramana da iki kuruluşun daha fazla Hindistan vatandaşının aşılanmasını amaçlayarak, aşının başka kentlere götürülmesi ve pilot programın kapsamının genişletilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Pilot programda kullanılacak Sputnik V aşıları Dr. Reddy’s’e gönderilen 1.5 milyon dozluk ilk partiden alınacak.

Haydarabad ve Visakhapatnam’dan sonra programa Delhi, Belgaluru, Ahmedabad, Chennai, Kolkata ve Pune dahil edilecek.

Dr. Reddy’s Laboratories ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V’nin klinik testlerini gerçekleştirmek için eylülde işbirliğine başlamıştı.

India’s @HospitalsApollo chain and Dr. Reddy's Laboratories @drreddys launch the #SputnikV COVID-19 vaccination programme. The first phase kicks off at Apollo facilities in Hyderabad on May 17 and in Visakhapatnam on May 18.👇https://t.co/5Qm1DICubO — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 17, 2021

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