Hindistan'da 4 üst düzey yönetici, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Hindistan'da 2014 yılında basına sızdırılan Narada rüşvet kasetleri davasında soruşturma devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından gerçekleştirilen operasyonla Batı Bengal hükümetinin 2 bakanı dahil 4 üst düzey yöneticiyi tutukladı.

Narada Sting Case: Four People, Including Two TMC Ministers Firhad Hakim and Subrata Mukherjee Arrested by CBI, Later Granted Bail; Know All About The Case.#NaradaScam #TMC #BJPhttps://t.co/UGBSRKenJ4 — LatestLY (@latestly) May 17, 2021

​Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerin Batı Bengal yönetimi bakanları Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, milletvekili Madan Mitra ve eski Kalküta Belediye Başkanı Sovan Chatterjee olduğu açıklandı.

Hindistan'da gündem olan yolsuzluk rüşvet kasetlerinde birok üst düzey yöneticinin rüşvet aldığına dair görüntüler sızdırılmıştı.

Görüntülerin servis edilmesinin ardından o sırada iktidarda bulunan Trinamool Kongresi (TMC), kasetlerin montaj olduğunu iddia ederek bunun, muhaliflerin bir komplosu olduğunu öne sürmüştü.

Tutuklanan 4 yöneticinin sorgusuna CBI'ın Kalküta'da bulunan ofisinde devam edildiği bildirildi.