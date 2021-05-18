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    Hindistan- Kasırga

    Hindistan'da 'çifte bela': Tuktae kasırgası nedeniyle en az 21 ölü, 96 kayıp

    © REUTERS / @ompsyram
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın güneybatısını vuran Tuktae kasırgası en az 21 kişinin ölümüne neden oldu, bir geminin batması sonucu kaybolan 96 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Büyük maddi hasara yol açan kasırga, ülkenin koronavirüsle mücadelesini de etkiledi. Bunun yanı sıra günlük ölü sayısı 4 bin 329'u gördü.

    Koronavirüs vaka sayılarında nispeten düşüş olmasına rağmen günlük ölü sayısında yeni bir rekor tabloyla karşı karşıya kalan Hindistan, bir yandan da kasırga ile boğuşuyor.

    Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran bir kertenkele anlamına gelen 'Tuktae' adının verildiği kasırga, ülkenin güneybatısında etkili oluyor. 'Aşırı şiddetli siklon kasırgaya' dönüşen Tuktae nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi kayıp.

    İklim değişikliği nedeniyle Umman Denizi'nde çıkan şiddetli fırtınaların bir yenisi olan ve hızı saatte 185 kilometreye ulaşan Tuktae, yüz binlerce kişiyi elektriksiz bırakırken ağaçlar kökünden söküldü, elektrik direkleri devrildi, evler büyük hasar gördü, yollar sele teslim oldu, yüz binlerce kişi tahliye edildi.

    Mumbai açıklarında içinde 273 kişinin olduğu bir gemi battı. 177 kişi kurtarıldı, 96 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

    Tuktae son on yıllarda bölgeyi vuran en büyük kasırgalardan biri olsa da önceye nazaran daha iyi hava tahminleri ve vakitlice alınan tedbirler ölü sayısının artmasındaki en önemli etken.

    Ancak kötü hava şartları, halihazırda zorda olan koronavirüsle mücadeleyi daha da sekteye uğrattı. Mumbai ve Gucarat'taki Kovid-19 hastaları kıyıdan uzakta daha güvenli yerlere taşındı. Kıyı kasabalarındaki 1000'den fazla Kovid-19 hastanesine de jeneratörler dağıtıldı. Aşılama çalışmaları 1 günlüğüne askıya alındı.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Böylece ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan Udaya Regmi, "Bu kasırga, aileleri zaten Kovid vaka ve ölümleriyle sarsılmış milyonlarca insan için korkunç bir çifte bela" dedi.

    Mayıs 2020'de 'Amphan' süper siklonu ülkenin doğusunu vurmuş, 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bengal Körfezi'ne kıyasla Umman Denizi'nde bu denli büyük kasırgalar nadiren çıkıyordu ama küresel ısınmaya bağlı olarak deniz suyu sıcaklığının da artması bu durumu değiştirdi. Hindistan Tropik Meteoroloji Enstitüsü'nden Roxy Mathew Koll, AFP ajansına verdiği demeçte, "Umman Denizi, en hızlı ısınan yataklardan biri" uyarısı yaptı.

    Tuktae'nin etkileri, Gucarat eyaletinin 2 bin kilometre uzağındaki Nepal'de de hissedildi. Dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e tırmanan dağcılara uyarı yapılmasına rağmen çağrıları kulak ardı eden 200'den fazla kişi bu hafta zirveyi görme hedefinden vazgeçmedi. Tedbirini alan dağcılardan Dawa Steven Sherpa ise "Zirve tırmanışını ayın 24'ünden sonraya bıraktım çünkü rüzgar çok sert esiyordu. Şimdi bir de kasırganın getirdiği nem var, muhtemelen peşinden karı da getirecek" dedi.

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