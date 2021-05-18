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    Hindistanlı milletvekili: İnek idrarı akciğerleri temizliyor

    © REUTERS / Mathieu Belanger
    Asya & Pasifik
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    Hindistan Parlamentosu'ndan (Lok Sabha) BJP'nin (The Bharatiya Janata Party) milletvekili Pragya Thakur, inek idrarının akciğer enfeksiyonunu temizlediğini öne sürdü. Thakur, inek idrarının virüse karşı rolünün küçümsenemeyeceğini belirtti.

    Kovid-19 hastalarına inek idrarı ve gübresi verilen 'tedavi merkezlerinin' kurulduğu ve vaka sayılarında rekor artışın görüldüğü Hindistan'da milletvekili Pragya Thakur, koronavirüse karşı ilaç kullanmaya gerek olmadığını savundu.

    ​İnek idrarının akciğerleri temizlediğini söyleyen Thakur, “Her gün inek idrarı içiyorum. İnek idrarı vücudumu arındıran bir tür asit. Ayrıca akciğerleri arındırıyor ve beni Kovid-19 enfeksiyonuna karşı koruyor. Koronavirüse karşı herhangi bir ilaç almıyorum ama güvendeyim" ifadelerini kullandı.

    'İnek, yerli ırktan olmalı'

    İdrarın nasıl tüketilmesi gerektiğini de açıklayan Thakur, "İdrarı kullanılan inek sadece orman otlarıyla beslenen yerli ırktan olmalıdır ve bu idrar tüketimden önce en az 16 defa pamuklu bir bezle süzülmelidir.” dedi.

    Hindustan Times'a konuşan BJP milletvekili, şu ana kadar Kovid-19'a yakalanmadığını ve inek idrarının virüse karşı rolünün küçümsenemeyeceğini de sözlerine ekledi.

    'Bilimsel destekleri var'

    Thakur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kovid bir enfeksiyondur ve inek idrarı enfeksiyonlar için kanıtlanmış bir ilaçtır. İnek idrarı tükettiğim için şimdiye kadar enfekte olmadım. Evet, kanıtlanmış ilaçlar değiller ve hala araştırmalar devam ediyor. Ancak şimdiye kadar beni koruyan inek idrarı ve Panchgavya'yı (inek idrarı, gübre, süt, yağ ve lor karışımı) alıyorum. Bunları tavsiye ediyorum çünkü bilimsel destekleri var. Araştırmalar bunu zaten tespit etti".

    Koronavrüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, çok sayıda kişinin Kovid-19'dan inek idrarı ve sütünden oluşan bir karışım içerek uzak durmaya veya kurtulmaya çalıştığı belirtiliyor. Son olarak Hintli milletvekili Surendra Singh, sosyal medya hesabından inek idrarı içtiği bir video paylaşmıştı.

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    Etiketler:
    Lok Sabha, Milletvekili, akciğer, Ciğer, Koronavirüs, Kovid-19, Gübre, idrar, inek, Hindistan
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