Avustralyalı sörfçü, köpek balığı saldırısında öldü

Avustralya'nın doğu kıyılarında bir sörfçünün köpek balığı saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. Olaydan sonra Forster plajlarının kapatıldığını söyleyen yetkililer, bölgede yapılan incelemelerde 2 köpek balığına rastlandığını kaydetti.

Polis, Sidney'in 220 kilometre kuzeyinde, Forster açıklarında, 50 yaşlarındaki bir sörfçünün sabah saatlerinde köpek balığı saldırısına uğradığını açıkladı.

The shark was 4.5 metres. Taken at. 11am. #shark #ccp

Northern beaches surfer dies after shark attack off NSW Mid North Coast https://t.co/FFvJzdeweN — Russ in Sydney (@russinsydney) May 18, 2021

​Yetkililer, ciddi yaralar alan sörfçünün sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Polis Müfettişi Christopher Schilt, hayatını kaybeden sörfçü hakkında, "Saldırı gerçekleştiğinde aslında köpekbalığını gördü ve başkalarını uyarmak için seslendi" dedi.

Başka bir yetkili de "Arkadaşları onu kıyıya geri getirmişti ancak kan kaybından dolayı kalp krizi geçirdi. Sahilde bulunan emekli bir sağlık görevlisi, acil servisler gelene kadar kalp masajı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından, Forster plajlarının kapatıldığını bildiren yetkililer, bölgede drone ile yapılan incelemelerde iki köpek balığına rastlandığını kaydetti.

Yetkililer, bölgede daha önce köpek balığı saldırısı bildirilmediğini ifade etti.