Hindistan’da asırlık caminin yıkımı büyük öfke uyandırdı

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan asırlık bir caminin bölge yönetimi tarafından yıkılması bölgedeki Müslümanlar arasında büyük öfke uyandırdı.

Caminin kayıtlı bulunduğu Sünni Merkez Vakfı (Sunni Central Waqf) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Barabanki bölgesinde yönetiminde olan Hindistan Halk Partisinin (BJP), Allahabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karara karşı gelerek camiyi yıktığı belirtildi.

Vakfın başkanı Zufar Faruki, “Bölge yönetiminin, açıkça yasa dışı ve keyfi olan eylemini şiddetle kınıyorum. Arazi ihlalinin ortadan kaldırılması bahanesiyle 100 yıllık camiyi yıktılar. Bu eylem hukuka aykırıdır, yetkinin kötüye kullanılmasıdır ve Yüksek Mahkemesinin açık kararlarının tamamen ihlalidir" açıklamasında bulundu.

Authorities in Uttar Pradesh have bulldozed a century-old mosque in the name of “removal of encroachment”, the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board said on Tuesday.https://t.co/dTKUeYwf81 — News18.com (@news18dotcom) May 18, 2021

​Faruki, caminin restorasyonu ve yetkililer hakkında üst düzey tedbir ve adli soruşturma amacıyla yüksek mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin Partisi Başkanı Esaduddin Uveysi konuyla ilgili Twitter paylaşımında “Mescidin yıkımı sadece anayasaya aykırı değil, aynı zamanda dikkati bölgenin kötü yönetiminden başka yöne çekme amacı taşıyan sefil bir girişim." ifadelerini kullandı.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu Sekreteri Zafaryab Jilani de eylemi “hukuksuz” ve “anayasaya aykırı” olarak tanımladı.

Barabanki sakinleri Anadolu Ajansı muhabirine bölge yönetiminin asırlık camiyi zor kullanarak yıktığını, bu eylemin toplumun tüm kesimleri tarafından kınandığını belirtti.