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    Güney Kore- Seul- Gece hayatı

    Araştırma: Güney Kore'nin başkenti Seul'ün atık sularında anormal oranda Viagra'ya rastlandı

    © AP Photo / Lee Jin-man
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore'deki bir araştırma sonuçlarına göre başkent Seul'ün atık sularında, Viagra gibi sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan ilaç kalıntılarının yoğunluğu şaşırttı. Araştırmacılar anormal derecede yüksek oranın bu ilaçların reçetesiz kullanımına işaret ettiğini vurguladı, arıtma tesislerinin yetersiz kaldığı konusunda da uyardı.

    Güney Kore'nin başkenti Seul'deki atık sularda yüksek oranda Viagra ve sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tedavisinde kullanılan ilaçların kalıntılarına rastlandı. Kullanımı hafta sonları ve gece hayatının yoğun olduğu bölgelerde yüzde 31 daha fazla olan bu tür ilaçların atık sulardaki oranı o kadar yüksek ki tesisler arıtma konusunda yetersiz kalıyor.

    Scientific Reports dergisinde bu ay başında yayınlanan araştırmada Seul'deki 2 atık su arıtma tesisinden alınan örnekler karşılaştırıldı. Sildenafil (Viagra), Tadalafil ve Vardenafil gibi sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan kimyasallar olan fosfodiesteraz-5 (PDE-5) inhibitörlerinin sulardaki yoğunluk oranı incelendi.

    Sonuçlara göre Seul atık sularında bulunan Viagra kalıntıları oranı, Belçika'nın başkenti Brüksel'dekinden 3-4, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dakinden de 2-5 kat fazla.

    ​Seul Üniversitesi'nden Kim Hyunook, "Var olan arıtma tesisleri, insanlar tarafından tüketilen ilaçları arıtmaya uygun değil ve atık sularda şaşırtıcı oranda Viagra kalıntılar tespit edildi" dedi.

    Araştırmacılar ayrıca atık sulardaki bu yüksek oranın, PDE-5i ilaçlarının büyük oranda reçetesiz kullanıldığını ortaya koyduğu konusunda da uyardı.

    Araştırmanın hangi zaman aralığında yapıldığı belirtilmese de nihai rapor Mayıs 2020'de teslim edildi.

    ​Güney Kore'deki Viagra pazarı, 2012-2019 arasında 33 milyon dolardan 45 milyon dolara çıktı. İlaç firması Pfizer tarafından üretilen Viagra haricinde Güney Kore'de yerli firmaların ürettiği 50'den fazla sertleşme bozukluğu ilacı kullanılıyor.

    Yaşlı nüfus, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) geçen yıl da vurguladığı üzere ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük sıkıntı.

    Yerel araştırmalar, 30-39 yaş arası erkeklerin yaklaşık yüzde 23'ünün de ereksiyon problemi yaşadığını ortaya koyuyor.

    Etiketler:
    Atık su, Penis, Viagra, Seul, Güney Kore
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