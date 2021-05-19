Japon 'Don Juan'ın ölümünde 25 yaşındaki eşi suçlanıyor

Japonya'da 'Don Juan' olarak anılan ve 4 bin kadına kur yapmak için üç milyar yen harcadığını söyleyen 77 yaşındaki işadamı Kosuke Nozaki'nin 2018'deki ölümü yeniden gündemde. Polis, Nozaki'nin akut zehirlenme nedeniyle öldüğünü belirtirken cinayet şüphesinin odağındaki isim ise işadamının şu an 25 yaşında olan eski porno yıldızı eşi Saki Sudo.

Sık sık genç kadınlarla yaşadığı aşklarla gündeme gelen ve bu nedenle 'Don Juan' olarak anılan Japon emlak milyarderi Kosuke Nozaki'nin Mayıs 2018'deki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Soruşturma raporları, akut zehirlenme nedeniyle ölen Nozaki'nin cinayete kurban gittiğini ve baş şüphelinin de şu anda 25 yaşında olan eski porno yıldızı eşi Saki Sudo olduğunu belirtiliyor.

Sudo'nun, Nozaki'yi evliliklerinin 3. ayında yüksek miktarda kimyasal bir uyarıcı almasını sağlayarak öldürdüğü iddia ediliyor. Bazı raporlar ise Nozaki'nin vücudunda iğne izi bulunmadığı için kimyasalın içeceğine karıştırıldığı yönünde.

Sudo aleyhindeki suçlamalar henüz resmi olarak teyit edilmemiş olsa da yerel medyada, soruşturmayı yürüten savcıların cinayeti Sudo'nun işlediğine dair kanıtlar elde ettiği haberleri yer aldı. Buna göre, Sudo'nun kimyasal uyarıcılar ve bir cinayetin şüpheleri üzerine çekmeden nasıl işleneceği konusunda telefonundan aramalar yaptığı bilgisine ulaşıldı. Telefondaki konum verileri ayrıca Sudo'nun, kimyasalları kendisine sağladığından şüphelenilen bir kaçakçı ile hemen hemen aynı zamanlarda Wakayama Eyaleti'nde bulunduğunu ortaya koydu.

Kyodo News'de yer alan habere göre güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Nozaki'nin öldüğü zamanlarda eve kimsenin girip çıkmadığını, işadamının o saatlerde Sudo ile baş başa olduğu belirlendi.

Sudo'nun nisan ayında gözaltın alındığı belirtilirken AFP haber ajansı, yerel polis yetkililerinin Sudo'nun tutuklanmadığını belirttiklerini kaydetmişti.

Nozaki, 2018'de Gendai Business için kaleme aldığı bir köşe yazısında 3. eşi olan Sudo'yu ilk kez Tokyo'nun Haneda havaalanında gördüğünü ve onunla tanışmak için kadına çelme takıp düşürdükten sonra kendisine yardım ettiğini yazmıştı. Nozaki bu yazıda ayrıca, çevresindekilerin Sudo'nun kendisiyle parası için birlikte olduğu konusunda uyardığını ancak Sudo ile mutlu olduğunu belirtmişti.

Nozaki, çok satan otobiyografisinde 4 bin kadına kur yapmak için için üç milyar yen harcadığını iddia etmişti.