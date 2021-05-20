Ermenistan'dan 'sınır ihlali' suçlaması: Azerbaycan ile sınırda silahlı hadise yaşandı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, “20 Mayıs günü, Gegarkunik Bölgesi’nin sınır bölgesinde, Ermenistan topraklarına sızan Azerbaycanlı askerlerin yer aldığı bir olay saptandı. Saat 15.00 (TSİ 14.00) sularında Azerbaycan askerleri muhtemelen havaya birkaç düzine el ateş etti. Bu olayın takibinde Ermenistan askerleri karşılık verdi” açıklamasında bulundu.

Azerbaycanlı komutanın irtibata geçerek açılan ateşin bir kaza olduğunu belirterek ateşkes talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, bu tür olayların tekrarlanmasının, kasıtlı bir çatışma arayışı girişimi olarak değerlendirileceği ve Ermenistan’ı uygun tedbirler almaya zorlayacağı konusunda uyarıyor” dendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 12 Mayıs’ta Azerbaycan askerlerinin Sünik bölgesinde sınırı geçtiğini söylemişti.

Paşinyan Bakü’nün eylemlerini Ermenistan topraklarına tecavüz olarak nitelendirmiş ve Rusya’dan askeri yardım talep etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan’ın sınırdaki durumla ilgili tepkisinin gerginliğin artmasına yol açabileceğini belirtmiş ve sorunu barışçıl yolla çözme çağrısında bulunmuştu.