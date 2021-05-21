Wuhan’da kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kanalizasyon çalışması sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Akan trafiğin ortasında yapılan çalışmalar sırasında kanalizasyondan önce alev çıktı, sonra ortalık savaş alanına döndü.

İHA'nın haberine göre patlamanın şiddetiyle işçiler ve yayalar etrafa savrulurken, panik yaşandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.