Hindistan'da koronavirüs salgını: Otobüsleri yoğun bakım yaptılar

Hindistan’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle oksijen tüplerinde yaşanan sıkıntı devam ederken, hastalara oksijen sağlamak için tekerlekli yoğun bakım hizmeti başlatıldı. Hizmet kapsamında 5 yatak kapasiteli ve oksijen tüpleri gibi tıbbi ekipmanların bulunduğu bir araç tasarlandı.