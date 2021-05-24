Hindistan'da bir çift, koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için yolcu uçağı kiralayarak düğün yaptı

Hindistan'da Tamil Nadu eyaletinin Madurai kentinde bir çift, koronavirüs kısıtlamalarından muaf olmak için yolcu uçağı kiralayarak düğün organize etti. Düğüne 160'tan fazla kişi katılırken, 2 saatlik uçuş sırasında pandemi kurallarının çiğnendiği görüldü.

Hindistan'da genç bir çift, kitlesel toplanmaları engelleyen Kovid-19 kısıtlamalarıyla karşılaşmamak amacıyla farklı bir yönteme başvurdu.

Koronavirüsün hızla yayıldığı ve oksijen yetersizliğinin görüldüğü ülkede, Rakesh ve Dakshina, akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda evlenmek için bir uçak kiraladı.

Düğüne katılmak için 160'tan fazla kişi bilet alırken, 2 saat süren uçuşta sosyal mesafe ve maske kuralı ise hiçe sayıldı.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

​Düğüne katılmak için ülkenin diğer bölgelerinden gelen damat ve gelinin akrabaları ve arkadaşları, kendi şehirlerine dönmek için düğün sonrasında ayrı yolcu uçaklarıyla seyahat etti.

Uçuş ülke gündeminde geniş yer bulurken, 'kısıtlamaların göz göre göre ihlal edilmesi' şeklinde yorumlandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaleti, ülkenin koronavirüsten en çok etkilenen bölgelerinden biri. Eyalet genelinde 24 Mayıs'ta 35 bin 483 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 1.8 milyona ulaştı.