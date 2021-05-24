Hindistan'da yüzlerce kişinin katılımıyla 'ilahi at' cenazesi

Güney Hindistan'da bir köyde yerel tanrıya adanmış bir at, yoğun katılımlı bir cenaze töreniyle yakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ihlal edildiği görülüyor.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan ve yaklaşık 400 haneden oluşan bir mezra olan Maradimath'ta 'ilahi at' için yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Thousands of people flout COVID norms in Maradimath village in Belagavi district. Covid protocol flouted in the name of tradition and funeral. pic.twitter.com/5tXpjqlWPy — Suraj Suresh (@Suraj_Suresh16) May 24, 2021

​Atı son yolculuğuna uğurlamak için toplanan bölge halkının, Hindistan hükümeti tarafından haziran ayına kadar uzatılan Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği görülüyor.

Yaşamını yitiren atın öncelikle yerel bir tapınağa adandığı belirtildi. Hafta başında da yerel halk, bölge gurusu Shri Kadasiddeshwar'a dua ederek atı köyde özgürce otlaması için serbest bıraktı. Cuma gecesi ise at beklenmedik bir şekilde öldü ve ertesi gün köylüler, tapınak kahini Sri Pavadeshwar Swami öncülüğünde organize edilen bir yakma töreni düzenledi.

Tam kapanma emri geldi

Ancak cenazeden görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra, ilçe hükümeti bölgedeemri verdi.

Yerel yetkili Prakash Holeppagol, pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, köylülere evlerinde kalmaları ve Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonları için test sıralarını beklemelerinin söylendiğini aktardı.

Ülkede koronavirüsten en çok etkilenen eyaletlerden biri olan Karnataka'da pazar günü 25 bin 979 yeni Kovid-19 vakası görülürken, eyalet için rekor sayı olarak kabul edilen 626 ölüm kaydedildi.