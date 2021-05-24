İlk kez yüz yüze duruşmaya çıkarılan Suu Çii: Partim Myanmar halkı var oldukça var olacak

Myanmar'da fiili liderken 1 Şubat askeri darbesiyle gözaltına alınan Aung San Suu Çii, ilk kez askeri mahkemede yüz yüze duruşmaya çıkarıldı. Cuntanın kapatma açıklaması yaptığı partisi NLD ile ilgili kadın liderin 'halk için kurulduğu ve dolayısıyla halk var oldukça var olacağı' mesajını verdiği aktarıldı.

Askeri cuntanın yönetime geri dönmesi nedeniyle 4 aydır protestolarla sarsılan Myanmar'da devrik siyasi lider Aung San Suu Çii, ilk kez yüz yüze duruşmaya çıkarıldı ve duruşma öncesi avukatlarıyla yarım saat görüştürüldü.

Önceki duruşmalara güvenlik gerekçeleri nedeniyle telekonferans yoluyla katılan Suu Çii ile ilk kez görüşen avukatları, 75 yaşındaki kadın liderin sağlığının yerinde gözüktüğünü dile getirdi.

Askeri cuntanın protestoları çok kanlı şekilde bastırmasına atıfla Suu Çii'nin 'halkına sağlık dilediğini' aktaran avukatları, kadın liderin partisi 'Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) halk için kurulduğu, dolayısıyla halk var oldukça var olacağını' söylediğini belirtti.

Sonraki duruşmanın tarihi 7 Haziran olarak açıklandı.

Askeri cuntanın kasımdaki seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle darbe düzenlediği NLD için 21 Mayıs'ta zorla feshetme sinyali verildi. Cunta tarafından atanmış Birlik Seçim Komisyonu Başkanı U Thein Soe, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimleri kazanmak için yasaları çiğneyen NLD'yi feshetmek zorunda olduklarını savundu. Emekli general Soe, "Partiyi feshetmek zorundayız, seçimlere hile karıştırarak vatana ihanet edenleri cezalandırmak zorundayız" dedi.

2016-2021 arası Myanmar'ın fiili başbakanı ve dışişleri bakanı olan Suu Çii, rüşvet, zimmetine para geçirmek, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, walkie-talkie kaçakçılığı, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya. Myanmar'ın uzun yıllar ev hapsinde tutulan muhalif lideri olarak 1991'de Nobel Barış Ödülüne layık görülmüş Suu Çii, hakkındaki suçlamalar onaylanırsa 26 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'ı bağımsızlık sonrası dönemin çoğunda yöneten askeri cuntanın geri dönüşüne karşı hemen her gün ülke çapında protestolar düzenleniyor. İnsan hakları örgütlerine göre güvenlik güçleri en az 818 protestocuyu öldürdü. Resmi veriler ise yaklaşık 300 protestocu ve 50 polisin öldüğü yönünde. 4 binden fazla kişi gözaltına alındı.