Hindistan'da yoga gurusundan tepki çeken açıklama: 'Tanrı atmosferi oksijenle doldurmuş, aptallar oksijen tüpü arıyor'

Oksijen tüpü yetersizliğinin yaşandığı ve yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığı Hindistan'da yoga gurusu Baba Ramdev'in hastalarla alay ettiği açıklaması tepki çekti. Gurunun açıklamasına doktorlar ve sağlık çalışanları da dahil birçok kişi tepki gösterdi.

Hindistan'da yoga gurusu Baba Ramdev, modern tıbba rağmen on binlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek oksijen tüpüne bağlı hastalarla alay etti.

​Doktorlar, modern tıp ve koronavirüs hastaları hakkındaki tartışmalı açıklamaları nedeniyle yoga gurusu Baba Ramdev'e tepki gösterdi.

Baba Ramdev ise Sağlık Bakanı'nın kendisine yönelik eleştirilerinin ardından açıklamasını geri çekti ancak bazı hastalıklara hala tedavi bulunamadığı gerekçesiyle modern tıbba yönelik eleştirilerine devam etti.

Hindistan Tıp Derneği (IMA) de yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının ortasında 'duyarsız' sözleri nedeniyle Ramdev'i eleştirdi.

The Indian Medical Association (IMA) demanded that the Centre should take strict action against yoga guru Baba Ramdev, for allegedly misleading people by making “unlearned” comments and describing modern medicine as “stupid science”. https://t.co/R1VmuTCPY1 — The Wire (@thewire_in) May 23, 2021

​Doktorlar, milyonlarca takipçisi olan gurunun ifadelerinin 'sorumsuz ve moral bozucu' olduğunu ifade etti.

Alopati olarak da adlandırılan modern tıp, Hindistan sağlık sisteminin temelini oluştururken, ayurveda ve homeopati gibi alternatif tedaviler de ülkede popülerliğini koruyor. Ramdev gibi pek çok guru, modern tıbba alternatif olarak bitkisel ilaçlar ve ürünler satıyor.

Ne olmuştu?

Baba Ramdev'in oksijen tedavisi görenay başında internette yayılmıştı.

Ramdev, "Tanrı bize bedava oksijen verdi, neden onu solumuyoruz? Tanrının atmosferi oksijenle doldurmasına rağmen nasıl bir kıtlık olabilir? Aptallar ise oksijen tüpü arıyor. Havadaki beleş oksijeni solusan yeterli. Neden oksijen kıtlığından ve yatak yetersizliğinden şikayet ediyorsunuz?" demişti.

Gurunun sözleri, doktorlar ve koronavirüs hasta yakınları tarafından büyük tepki çekmiş ve gurudan özür dilemesi istenmişti.

Pazar günü ise Ramdev, tartışmalı açıklamasını geri çekmiş, ancak bir gün sonra IMA'ya modern tıbbın diyabet ve hipertansiyon dahil 25 hastalığa neden çare olmadığını sorduğu bir mektup yayınlamıştı.

Such poisonous comments by Baba Ramdev have hurt our sentiments. We are proud of our health workers and the Medical research team working day in and day out to save our lives. Strict action should be taken against @yogrishiramdev#India_Against_Ramdev@NikhilHanda43 — Dr Amarinder Singh Malhi MBBS/MD/DM@aiims_newdelhi (@drasmalhi) May 24, 2021

​Bir sağlık çalışanı da yaptığı açıklamada gurunun açıklamalarını eleştirerek, "Bir yıldan fazla bir süredir benim gibi sağlık çalışanları adeta bir savaşla mücadele ediyor. Onbinlerce hayatı kurtardık. Bu türden açıklamaları okumak gerçekten talihsiz, aşağılayıcı ve incitici" ifadelerini kullanmıştı.