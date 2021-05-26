Gizlilik ihlali zanlısı WhatsApp, Hindistan hükümetinin gizliliğe son veren dijital istibdat yasasına dava açtı

Sahibi olan Facebook ve bağlantılı şirketlerle kullanıcı bilgilerini paylaşmaktan gizlilik tartışmalarına konu olan WhatsApp, Hindistan hükümetine gizlilik ihlali davası açtı. Dava konusu, Modi hükümetinin yeni dijital yasasının, sitelerden enformasyonun ilk kaynağının kimliğini belirlemesini ve talep edildiğinde teslim etmesini şart koşması.

Hindistan'da Narendra Modi'nin başbakanlığındaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümetinin sosyal medya ve mesajlaşma platformlarıyla kavgasında yeni perde, WhatsApp'ın hükümete dava açması oldu.

Kullanıcı verilerini paylaşmasına imkan veren yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle Hindistan'da mahkemelik ve muhtıralık olan WhatsApp, Modi hükümetinin bugün yürürlüğe giren yeni dijital yasasını hedef alarak cevap verdi.

Facebook'un sahibi olduğu akıllı telefonlarda anlık mesajlaşma uygulaması, Delhi Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, dijital yasanın, kullanıcıların gizliliğini korumayı ihlal etmeye zorladığını söyledi.

Hindistan'da 400 milyon kullanıcısı olan WhatsApp, yeni kuralların servise gönderilen mesajların kaynağının izinin sürülmesini talep ettiğini, bunun gizliliğin ihlali olduğunu belirtti.

#WhatsApp Sues Government, Says New Digital Rules Mean End To User Privacy



NDTV's Roobina Mongia reports



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Kaliforniya merkezli Facebook biriminin sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

"Mesajlaşma uygulamalarından sohbetlerin izini sürmelerinin talep edilmesi, bizden, gönderilen her mesajın parmak izinin alınmasının istenmesi anlamına gelmektedir. Bu da platformdaki mesajların uçtan uca şifrelenmesini bozarak insanların gizlilik hakkını temelden çiğneyecektir."

"Kullanıcılarımızın gizliliğini ihlal eden taleplere karşı çıkmakta dünya çapında sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla sürekli olarak birlikte hareket ediyoruz."

"Aynı zamanda elimizin altındaki enformasyonla ilgili geçerli yasal taleplere karşılık vermek dahil insanları güvenli tutmayı amaçlayan pratik çözümler bulunması konusunda Hindistan hükümetiyle muhatap olmaya devam ediyoruz."

EXCLUSIVE: WhatsApp sues India government, says new media rules mean end to privacy - sourceshttps://t.co/BsEOl4G6Yl pic.twitter.com/mETUQXmbAU — Reuters India (@ReutersIndia) May 26, 2021

WhatsApp'ın dava başvurusunda, Yüksek Mahkeme'den, sosyal medya sitelerinden enformasyonun ilk kaynağının kimliğini belirlenmesinin istenmesinin, Hindistan Anayasası'nın mahremiyetin korunması maddesini ihlal ettiği yönünde karar vermesi talep edildi. Başvuruda Yüksek Mahkeme'nin 2017 tarihli "Yasallık, gereklilik ve orantılılığın tamamen aleyhine olduğu durumlar dışında gizlilik korunmalıdır" kararına atıf yapıldı.

It tells something about the state of democracy in the 'largest democracy in the world' when a private company has to file a lawsuit to restore rule of law there. https://t.co/UPobT3vpQn #India_IT_Laws — Jojo Jacob😷 (@joesdes) May 26, 2021

Mesajlaşanları polise teslim etmek anlamına geliyor

Uçtan uca şifreleme, mesajı alıcıdan başka kimsenin görmemesini sağlıyor. İzlenebilirlik ise hem kimin kime ne gönderdiğini açığa çıkarıyor hem de sosyal medya şirketlerini günde gönderilen milyarlarca mesaj içinden kimin ne dediği ve kiminle ne paylaştığını toplamak ve depolamak, talep edildiğinde kolluk kuvvetlerine teslim etmek zorunda bırakıyor.

Aksi takdirde yasal dokunulmazlıklarını kaybedecekler

Çiftçilerin devasa protestolarının ardından koronavirüs pandemisinde rekor vaka ve ölüm sayılarıyla eleştirilerin odağındaki Hindu milliyetçisi Modi hükümeti, hem eleştirileri susturmak ve hem de kaynağını bulup hapse atmak peşine düştü. Çıkardığı Aracılık Yönetmeliği ve Dijital Medya Etik Kuralları isimli yasası, Facebook, WhatsApp, Twitter gibi platformlara Hindistan'a bir uyum görevlisi atamaları, bir şikayet yanıt mekanizması kurmaları ve yasal emrin ardından 36 saat içinde otomatik süreçler kullanarak içeriği kaldırmalarını gerektiren yeni dijital kurallara uymaları için 3 ay süre veriyor.

Yasaya göre üçüncü taraf bilgileri, mesajları ve yayınları barındıran siteler, kurallara uymazsa, davalara ve kovuşturmaya karşı korumalarını kaybedecek. Yani sitelerinde paylaşılanlarla ilgili kendi yasal dokunulmazlıklarını kaybedecekler.