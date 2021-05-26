Hindistan'ı Yaas Kasırgası vurdu

Yaas Kasırgası, Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde karaya çıktı. Batı Bengal'de 20 bin ev ve barınakta büyük hasar meydana gelirken, Kalküta'daki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Odisha eyaletinde ise tekneler alabora olurken, başkenti Bhubaneswar'daki havalaanı faaliyetlerini durdurdu.