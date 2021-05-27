Koronanın kökenini araştıran Biden'a Çin'den yanıt: Fort Detrick'e dair şüpheleri ve ABD'deki gizemli salgını açıklayın

ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın izinden giderek koronavirüsün kökeniyle ilgili 90 gün içinde yeni istihbarat raporu talep etmesi Pekin'i kızdırdı.

Pandeminin başlangıç noktası Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kenti olarak gözükürken, Washington'ın koronavirüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddiasını kanıtlamak için durmaksızın istihbarat faaliyeti yürütmesine, Pekin, aynı dilden yanıt verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüsün kökeniyle ilgili -Vuhan'daki laboratuvar teorisinin araştırılması dahil- yeni bir istihbarat raporunun hazırlanılması ve 90 gün içinde kendisine sunulması talimatını verdi. Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den, 2019'da Kuzey Virginia eyaletini kasıp kavuran gizemli solunum yolları hastalığı ve Wisconsin eyaletinde e-sigara kaynaklı bir hastalığın salgına dönüşmesiyle ilgili izahat talep etti.

ABD'nin pandemide kendi rolü üzerine düşünmesi ve sorumluluğu sadece Çin'in üstüne atmaması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'deki 33 milyon vaka ve 600 bin ölüme dikkat çekerek "Vicdanınız ne kadar temiz" sorusunu yöneltti.

Irak'ın kitle imha silahları hakkında dünyayı yanıltan istihbarat kurumlarının şu anda koronavirüsün araştırılması için kullanıldığını dile getiren Çinli sözcü, "Aynı zamanda ABD'deki Fort Detrick Üssü'nün şüphe dolu olduğunu vurgulamak istiyorum" diyerek ABD'nin 200'den fazla biyolojik laboratuvarında ne kadar sır saklandığını sordu.

Temmuz 2019'da Kuzey Virginia eyaletinde açıklanamayan bir solunum yolları hastalığının ve Wisconsin eyaletinde e-sigara kaynaklı bir hastalık salgınının patlak verdiğini hatırlatan Zhao, "ABD, bu vakalarla ilgili ayrıntılı veri ve enformasyonu uluslararası topluma ne zaman sunacak? ABD, uluslararası topluma açıklama borçlu" dedi.

Çin Komünist Partisi bağlantılı Global Times gazetesi, laboratuvar sızıntısı teorisi daha fazla araştırılacaksa, ABD’nin tesislerine girilmesine de izin verilmesi gerektiğini yazdı.

Maryland eyaletindeki Fort Detrick Üssü'nün evsahipliği yaptığı biyolojik silahlar dahil biyoteknoloji laboratuvarları, Çin Twitter'ı konumundaki Weibo'da en sıcak gündem konularından biri. 2019'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, güvenlik endişeleri nedeniyle Fort Detrick'in mikrop araştırma laboratuvarını kapatmıştı.