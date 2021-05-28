Kuzey Kore lideri Kim'den uyarı: Sosyalizm karşıtlarıyla ölüm kalım mücadelesi içindeyiz

Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarının üzerine koronavüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizle cebelleştiği dönemde yeni bir uyarıda bulunma ihtiyacı duyan Kim, "Sosyalist karşıtı ve sosyalizm içermeyen uygulamalarla mücadele, işçi sınıfının saflığını ve bizim sosyalizm tarzımızın can damarlarını savunmak için bir ölüm kalım mücadelesidir" dedi.

Son olarak dar kot pantolon ve aslan yelesi saç modelini yasakladığı iddiasıyla gündem olan Kuzey Kore'nin medyatik lideri Kim Jong-un, ülkesinin 'sosyalizm karşıtlarıyla ölüm kalım mücadelesi içinde olduğu' uyarısını yaptı. Kuzey Kore resmi haber ajansının bildirdiğine göre, bu hafta sendikaların düzenlediği toplantıya bir mektup gönderen Kim, 'sosyalizm karşıtlığıyla ödünsüz mücadele' sözü verdi.

Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarının üzerine koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizle cebelleştiği dönemde yeni bir uyarıda bulunma ihtiyacı duyan Kim, "Sosyalist karşıtı ve sosyalizm içermeyen uygulamalarla mücadele, işçi sınıfının saflığını ve bizim sosyalizm tarzımızın can damarlarını savunmak için bir ölüm kalım mücadelesidir" dedi.

You shouldn't talk about your fellow fatso Trump that way.https://t.co/DvcLM4KlTJ — Mark Stocker (@sllkres) May 27, 2021

Toplantının katılımcılarına 'ekonomik yapılanma ve halkın bizim kendi ham maddemiz ve diğer materyallerimizle yaşamlarını devam ettirmesi için gereken her şeyi üretme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalma' çağrısı yapan Kim'in Hollywood filmleri ve NBA basketboluna ilgisine rağmen 'gençlerin kapitalist yaşam tarzına meyletmesiyle' mücadele başlattığı öne sürülmüştü.

Kim Jong-Un Bans Skinny Jeans, Mullets For Promoting ‘Capitalistic Culture’https://t.co/aglruoK379 — Nextshark (@NextShark) May 27, 2021

Batı medyasına göre özellikle Güney Kore'den dünyaya yayılan K-Pop'un Kuzey Kore gençliği üzerindeki etkisinden endişelenen Kim yönetimi, anti sosyalist davranışla mücadele kapsamında gençlere saçlarını doğru düzgün kestirmeleri ve dar kot, markalı tişört-gömlek giymekten, burunlarına ya da dudaklarına piercing yaptırmaktan kaçınmaları çağrısı yaptı.

İddiaya göre Kuzey Kore'nin 'moda polisi' gibi hareket eden Sosyalist Yurtsever Gençlik Birliği, sosyalist olmadığı gerekçesiyle 15 saç modeli için yasak listesi oluşturdu. Listede aslan yelesi, dik ve boyalı saçlar da yer aldı.

Kuzey Kore politikasını eski başkanlar Donald Trump ile Barack Obama'nın politikalarının orta yolu olarak inşa etmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, henüz Pyonyang'ın nükleer silahlardan arındırılması çabası ve yaptırım rejiminin akıbetiyle ilgili planını açıklamadı.