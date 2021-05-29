Pakistan Akımı geliyor: Moskova ile İslamabad arasında doğalgaz boru hattı anlaşması imzalandı

Rusya ile Pakistan, 'Pakistan Akımı' adı verilen doğalgaz boru hattı inşası konusunda anlaşmaya vardı.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şefkat Ali Han, 16 Ekim 2015 tarihli Hükümetler Arası Anlaşması'na, 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattı yapımını öngören değişikliğin yapılmasıyla ilgili kararı imzaladı.

Şulginov, yaptığı açıklamada "Anlaşmanın imzalanması, şirketlerimize en kısa zamanda projeyi uygulama başlamasına, böylelikle Pakistan'a kendi enerji güvenliğini güçlendirmeye ve çevre dostu enerji kaynağı olarak doğalgazın kullanımını artırmaya izin verecek" ifadelerini kullandı.

Kuzey-güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalandı. 2021'de proje 'Pakistan Akımı' adını aldı.

Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan bin 100 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalini, ülkenin kuzeyindeki Lahor'a bağlayacak.