Filipinler: Rus Sputnik V aşısının uygulandığı vatandaşlarımızda ciddi yan etki ya da ölüm görmedik

Filipinler Sağlık Dairesi yetkilileri, Rus Sputnik V aşısının uygulandığı kişilerde ağır ya da ciddi yan etkiler görmediklerini, aşının uygulanmasının ardından herhangi bir ölümün de kayda geçirilmediğini belirtti.

Filipinler Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Maria Rosario Vergeire bir basın toplantısında, “Sputnik V aşısıyla ilgili olarak hiçbir ağır ya da ciddi yan etki veya ölüm kaydetmedik” dedi.

The Philippines' Department of Health on #SputnikV use in the country: "We have not recorded any severe or serious adverse events or deaths with regards to Sputnik V vaccine."👇https://t.co/esNrcR5cNX — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 29, 2021

Şimdiye dek kendilerine 30 bin doz Sputnik V aşısı tedariki yapıldığını belirten Vergeire, bunların tamamının gereksinimi olan bölgelere dağıtılıp birinci ya da ikinci doz olarak vatandaşlara uygulandığını sözlerine ekledi.

Vergeire ayrıca, bugün ellerine geçmesini bekledikleri 50 bin doz Sputnik V aşısını da ‘virüs yükünün ağır olduğu bölgelere’ dağıtacaklarını kaydetti.

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi, Sputnik V aşısı için mart ayında acil kullanım izni vermişti. Daha sonra yapılan anlaşma kapsamında Rusya’nın ülkeye toplamda 10 milyon doz aşı göndermeyi planlanıyor.