Kuzey Kore medyası: Artık birçok ülke, Biden yönetimi tarafından üretilen hileyi görüyor

ABD ile Güney Kore arasındaki balistik füzelerinin gelişimini sınırlayan anlaşmanın sonlandırılmasıyla ilgili olarak Kuzey Kore medyasında yer alan açıklamada, "Artık birçok ülke, Biden yönetimi tarafından üretilen hileyi görüyor" ifadelerine yer verdi.

ABD ile Güney Kore arasında 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen zirvede, Güney Kore füzelerinin uçuş menzili ve savaş başlığı ağırlığı üzerindeki tüm kısıtlamaların sona erdirilmesine karar verilmişti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Beyaz Saray: Kuzey Kore politika incelemesini tamamladık tarafından yayınlanan bir makalede ise, ABD 'diyalog vurgusuna rağmen çatışmayla meşgul olmakla' eleştirildi ve "DPRK'nın öz savunma için aldığı önlemleri BM 'kararlarının' ihlali olarak damgalayan ABD, müttefiklerine sınırsız füze geliştirme hakkı veriyor. Diyalog sözüne rağmen çatışmayla meşgul" denildi.

'Herkes hileyi görüyor'

Japonya merkezli bir Koreli yazar olan Kim Myong-chol'a ait makalede ayrıca, "Fesih adımı, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının keskin bir hatırlatıcısıdır. Artık birçok ülke, 'pragmatizm' ve 'esneklik' adı altında Biden yönetimi tarafından üretilen hileyi görüyor" ifadelerine yer verildi.