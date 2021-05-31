‘Hintli Dr. Reddy’s şirketi, Sputnik Light aşısının sevkiyatı için hükümetle görüşüyor’

Hindistan’daki Dr. Reddy’s Laboratories şirketinin Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light koronavirüs aşısını ülkeye getirmek için hükümetle görüştüğü bildirildi.

Reuters’a konuşan Dr. Reddy’s Laboratories şirketinden bir sözcü, şirketin Sputnik Light aşısının Hindistan’a getirilmesi için hükümetle görüştüğünü söyledi.

Dr. Reddy’s, iki dozluk Sputnik V aşısının sevkiyatı için de hükümet ve özel sektörle görüşmeler yürütüyor.