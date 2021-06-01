Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Çin'in Avustralya'yla ilişkilerinde gerginliğe neden olmadığını söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya ile çeşitli alanlarda iş birliğine vurgu yaparak, Çin’in bu ilişkilerde gerginliğe neden olmadığını ifade etti.

Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison’u ülkesinde ağırlayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın insan hakları ve ticari konularda ortak tutum sergilediklerini belirtti.

Ardern, Çin’in bu ilişkilerde bir gerginliğe yol açmadığını vurguladı.

İki ülkenin Çin politikalarında fikir ayrılığı yaşadığına ilişkin iddialara yönelik ise Ardern, söz konusu ilişkilerin Avustralya basınında doğru şekilde yansıtılmadığını kaydetti.

China lashes out at Ardern and Morrisonhttps://t.co/onjOBFgDRz pic.twitter.com/78SaqQHdQR — Newstalk ZB (@NewstalkZB) June 1, 2021

Oueenstown'da bir araya gelen iki lider Çin'i Güney Çin Denizi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi konularında kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

Ardern ve Morrison, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sonrası 21 Mayıs'ta ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.